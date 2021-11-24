В центре Гамалеи заявили об отсутствии необходимости обновления вакцины под штамм «дельта»

Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов в интервью RT заявил об отсутствии необходимости обновления вакцины от коронавируса под штамм «дельта».

Он отметил, что Россия следует стратегии, которая заключается в необходимости третьей вакцинации от коронавируса. По словам Логунова, третья вакцинация эффективно восстанавливает снижение иммунитета к шестому — восьмому месяцу.

«В принципе, можно и нужно рассматривать варианты, если, например, штамм «дельта» будет очень стабильным и никогда не поменяется, можно рассмотреть варианты о смене штаммов», — сказал специалист.

Логунов добавил, что в настоящий момент эффективность «Спутника V» против коронавируса выше, чем те требования, которые выставляет ВОЗ.

«Поэтому таких вот жёстких показаний для смены вакцинных штаммов пока нет. И вы видите же, что и Pfizer, и Moderna пока тоже не поменяли вакцинный препарат. Но в любом случае нужно быть готовыми», — сказал он.

По его словам, центр им. Гамалеи «не просто готовится как-то к этому морально». Логунов отметил, что «получены все вакцинные штаммы».

«Проверена их эффективность и безопасность на животных. Выпущены контрольные партии, которые при необходимости всегда могут быть запущены в какие-то ограниченные клинические исследования, а потом уже в практику при принятии решения, регуляторного решения о том, что смена штамма необходима», — отметил Логунов.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 300 единиц антител полностью защищают от штамма «дельта».