В Новосибирске разработали тест для определения эффективности лекарства от COVID-19
- AP
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.
«Новосибирские учёные разработали систему диагностики, которая быстро оценивает эффективность химических веществ, блокирующих активность фермента, необходимого для размножения и развития коронавируса», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что с помощью данной тест-системы можно будет создать действенный препарат для борьбы с коронавирусом.
Ранее замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что препарат от новой коронавирусной инфекции в России могут зарегистрировать в течение трёх — пяти месяцев.
Также главврач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман рассказал «360», сколько стоит лечение пациентов с коронавирусом.