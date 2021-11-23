В Новосибирске разработали тест для определения эффективности лекарства от COVID-19

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Новосибирские учёные разработали тест-систему для диагностики эффективности лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Новосибирске разработали тест для определения эффективности лекарства от COVID-19
  • AP

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

«Новосибирские учёные разработали систему диагностики, которая быстро оценивает эффективность химических веществ, блокирующих активность фермента, необходимого для размножения и развития коронавируса», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что с помощью данной тест-системы можно будет создать действенный препарат для борьбы с коронавирусом.

Ранее замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что препарат от новой коронавирусной инфекции в России могут зарегистрировать в течение трёх — пяти месяцев.

Также главврач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман рассказал «360», сколько стоит лечение пациентов с коронавирусом.

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