ФМБА: ВОЗ рекомендовала использовать российскую систему для выявления COVID-19 как эталон

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать российскую тест-систему для выявления коронавируса AmpliTest как эталонную.
ФМБА: ВОЗ рекомендовала использовать российскую систему для выявления COVID-19 как эталон
  • Reuters

Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.

«Испытания, проведённые Институтом Роберта Коха, показали, что тесты, выпускаемые ЦСП ФМБА России, являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ», — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Она отметила, что испытания показали лучшую результативность российских тест-систем в образцах с более низкой вирусной нагрузкой. Соответственно, они наиболее чувствительны к обнаружению вируса.

«Экспертом Института Роберта Коха Кристиной Доминго-Карраско было предложено использовать тест-систему ЦСП ФМБА России в качестве эталонного метода для выявления случаев SARS-CoV-2», — сказала Скворцова.

В апреле 2020 года ВОЗ включила в список перспективных разработок вакцину от коронавирусной инфекции, созданную Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток ФМБА.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает одобрения вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения до конца 2021 года.

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