Индикатором невесомости на «Союзе МС-20» станет фигурка Малыша Йоды
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«Сегодня я хочу познакомить с нашим индикатором невесомости. И это всем знакомый и полюбившийся малыш Грогу», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Российский космонавт объяснил свой выбор тем, что для него этот персонаж является примером сказочного героя, в котором сила сочетается с мудростью и скромностью.
«(Он. — RT) держится очень скромно и посвящает себя созиданию добра, что полностью отвечает жизненным ценностям нашего экипажа», — говорится в заявлении Мисуркина.
Российский космонавт и японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано вместе со своими дублёрами 19 ноября отправились на Байконур.
В августе генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал запуск пилотируемого корабля 8 декабря. Продолжительность полёта составит 12 суток.