Индикатором невесомости на «Союзе МС-20» станет фигурка Малыша Йоды

Фигурка Грогу, известного как Малыш Йода, из сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн» станет индикатором невесомости на корабле «Союз МС-20», сообщил космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин.

«Сегодня я хочу познакомить с нашим индикатором невесомости. И это всем знакомый и полюбившийся малыш Грогу», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Российский космонавт объяснил свой выбор тем, что для него этот персонаж является примером сказочного героя, в котором сила сочетается с мудростью и скромностью.

«(Он. — RT) держится очень скромно и посвящает себя созиданию добра, что полностью отвечает жизненным ценностям нашего экипажа», — говорится в заявлении Мисуркина.

Российский космонавт и японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано вместе со своими дублёрами 19 ноября отправились на Байконур.

В августе генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал запуск пилотируемого корабля 8 декабря. Продолжительность полёта составит 12 суток.