Индикатором невесомости на «Союзе МС-20» станет фигурка Малыша Йоды

Короткая ссылка
Фигурка Грогу, известного как Малыш Йода, из сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн» станет индикатором невесомости на корабле «Союз МС-20», сообщил космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин.
Индикатором невесомости на «Союзе МС-20» станет фигурка Малыша Йоды
  • © cosmos_altair
  • vk.com

«Сегодня я хочу познакомить с нашим индикатором невесомости. И это всем знакомый и полюбившийся малыш Грогу», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Российский космонавт объяснил свой выбор тем, что для него этот персонаж является примером сказочного героя, в котором сила сочетается с мудростью и скромностью.

«(Он. — RT) держится очень скромно и посвящает себя созиданию добра, что полностью отвечает жизненным ценностям нашего экипажа», — говорится в заявлении Мисуркина.

Российский космонавт и японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано вместе со своими дублёрами 19 ноября отправились на Байконур.

В августе генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал запуск пилотируемого корабля 8 декабря. Продолжительность полёта составит 12 суток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить