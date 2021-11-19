Экипаж «Союза» с японскими космическими туристами отправился на Байконур
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«Среди тех, кто отправляется на космодром для продолжения предстартовой подготовки, космонавты «Роскосмоса» Александр Мисуркин, Александр Скворцов, а также участники космического полёта из Японии — Юсаку Маэзава, Йозо Хирано и Щун Огисо», — говорится в сообщении.
В августе генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря. Продолжительность полёта составит 12 суток.