Экипаж «Союза» с японскими космическими туристами отправился на Байконур

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Космонавт Александр Мисуркин и японские космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано вместе со своими дублёрами отправились на Байконур. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Экипаж «Союза» с японскими космическими туристами отправился на Байконур
  • © roscosmos.ru

«Среди тех, кто отправляется на космодром для продолжения предстартовой подготовки, космонавты «Роскосмоса» Александр Мисуркин, Александр Скворцов, а также участники космического полёта из Японии — Юсаку Маэзава, Йозо Хирано и Щун Огисо», — говорится в сообщении.

В августе генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря. Продолжительность полёта составит 12 суток.

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