Рогозин прокомментировал испытания Россией противоспутникового оружия

Короткая ссылка
Россия должна обладать противоспутниковым оружием и уже давно вела его разработки. Соответствующее заявление сделал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин прокомментировал испытания Россией противоспутникового оружия
  • © Роскосмос

«Противоспутниковое оружие — это очевидная вещь, которой Россия должна обладать, а не только группировкой, которая есть у Министерства обороны и которая выводится нашими средствами выведения, которые делаются предприятиями Роскосмоса», — рассказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По его словам, Россия давно разрабатывала противоспутниковое оружие, «в этом никакого секрета нет».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС «решительно осуждают» испытания российского противоспутникового оружия, которые были проведены 15 ноября.

По его словам, подобная активность имеет «крайне дестабилизирующий эффект».

В свою очередь, российское Минобороны раскрыло подробности прошедших испытаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить