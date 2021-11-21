Рогозин прокомментировал испытания Россией противоспутникового оружия

Россия должна обладать противоспутниковым оружием и уже давно вела его разработки. Соответствующее заявление сделал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Противоспутниковое оружие — это очевидная вещь, которой Россия должна обладать, а не только группировкой, которая есть у Министерства обороны и которая выводится нашими средствами выведения, которые делаются предприятиями Роскосмоса», — рассказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По его словам, Россия давно разрабатывала противоспутниковое оружие, «в этом никакого секрета нет».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС «решительно осуждают» испытания российского противоспутникового оружия, которые были проведены 15 ноября.

По его словам, подобная активность имеет «крайне дестабилизирующий эффект».

В свою очередь, российское Минобороны раскрыло подробности прошедших испытаний.