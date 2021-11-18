Центр Чумакова планирует выпускать вакцину в форме флаконов по пять доз

Центр им. Чумакова намерен выпускать вакцину от COVID-19 «КовиВак» в виде флаконов по пять доз. Директор центра Айдар Ишмухаметов заявил, что это может быть востребовано для экспорта.

«Мы имеем ампулы однодозные и сейчас вносим флаконы по пять доз. Полагаем, что это будет нужно для ситуации в каких-то других странах, на экспорт...» — цитирует его РИА Новости.

Также Ишмухаметов заявил, что «КовиВак» можно использовать для ревакцинации людей, ранее получивших другую вакцину от коронавируса.

В октябре Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» на добровольцах в возрасте 60 лет и старше.