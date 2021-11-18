Центр Чумакова отметил пригодность «КовиВака» для ревакцинации привитых иным препаратом

Вакцина от коронавируса «КовиВак» пригодна для ревакцинации людей, ранее получивших другую вакцину.

Об этом, как пишет РИА Новости, рассказал директор центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

«Мы считаем, что в принципе для формирования иммунитета вполне возможна комбинация вакцин на разных платформах. И это на сегодняшний день подтверждается международными подходами», — заявил Ишмухаметов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что негативных последствий от многократной ревакцинации против коронавируса обнаружено не было.

Также он отметил, что ревакцинироваться антикоронавирусным препаратом «Спутник Лайт» необходимо раз в шесть месяцев.