Центр Чумакова отметил пригодность «КовиВака» для ревакцинации привитых иным препаратом
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, рассказал директор центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.
«Мы считаем, что в принципе для формирования иммунитета вполне возможна комбинация вакцин на разных платформах. И это на сегодняшний день подтверждается международными подходами», — заявил Ишмухаметов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что негативных последствий от многократной ревакцинации против коронавируса обнаружено не было.
Также он отметил, что ревакцинироваться антикоронавирусным препаратом «Спутник Лайт» необходимо раз в шесть месяцев.