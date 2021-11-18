Центр Чумакова отметил пригодность «КовиВака» для ревакцинации привитых иным препаратом

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Вакцина от коронавируса «КовиВак» пригодна для ревакцинации людей, ранее получивших другую вакцину.
Центр Чумакова отметил пригодность «КовиВака» для ревакцинации привитых иным препаратом
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, рассказал директор центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

«Мы считаем, что в принципе для формирования иммунитета вполне возможна комбинация вакцин на разных платформах. И это на сегодняшний день подтверждается международными подходами», — заявил Ишмухаметов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что негативных последствий от многократной ревакцинации против коронавируса обнаружено не было.

Также он отметил, что ревакцинироваться антикоронавирусным препаратом «Спутник Лайт» необходимо раз в шесть месяцев.

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