Гинцбург рассказал об условиях ревакцинации «Спутником Лайт»

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Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться антикоронавирусным препаратом «Спутник Лайт» необходимо раз в шесть месяцев.

«В методических рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться», — цитирует РИА Новости его заявление.

Гинцбург выразил солидарность с данными рекомендациями.

По его словам, на любой антиген спустя полгода показатель антител снижается, если регулярно не сталкиваться с чужеродным антигеном.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что привился вакциной «Спутник Лайт».

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