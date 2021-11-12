Песков сообщил, что привился «Спутником Лайт»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что несмотря на высокий уровень антител, привился вакциной от коронавируса «Спутник Лайт».

Об этом информирует РИА Новости.

«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела. Температура была день», — сообщил Песков.

Согласно данным на 12 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 40 123 случая инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 992 595 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.