Песков сообщил, что привился «Спутником Лайт»
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела. Температура была день», — сообщил Песков.
Согласно данным на 12 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 40 123 случая инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 992 595 случаев COVID-19.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.