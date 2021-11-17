Сечин заявил, что в России планируют создать базу геномов 100 тысяч россиян

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В России планируется создание базы геномов 100 тыс. россиян, первыми добровольными участниками станут сотрудники «Роснефти». Об этом заявил глава компании Игорь Сечин на совещании с участием президента России Владимира Путина.
Сечин заявил, что в России планируют создать базу геномов 100 тысяч россиян
  • РИА Новости

«На первом этапе основным результатом станет создание базы данных на 100 тыс. полногеномных последовательностей россиян, расположенной на серверах, находящихся в России», — сказал он.

Он отметил, что для этой цели в стране проведут масштабное добровольное популяционное исследование.

«Мы начнём с собственных сотрудников, что позволит определить референсные геномы для разных народов России», — сказал Сечин.

RT вёл трансляцию совещания.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране разработан диагностический набор для анализа наследственных мутаций в генах-онкосупрессорах.

На совещании Путин призвал к особому вниманию в вопросе правового регулирования геномных исследований.

В июне сообщалось, что Путин поручил создать национальную базу генетической информации.

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