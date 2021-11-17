Сечин заявил, что в России планируют создать базу геномов 100 тысяч россиян
- РИА Новости
«На первом этапе основным результатом станет создание базы данных на 100 тыс. полногеномных последовательностей россиян, расположенной на серверах, находящихся в России», — сказал он.
Он отметил, что для этой цели в стране проведут масштабное добровольное популяционное исследование.
«Мы начнём с собственных сотрудников, что позволит определить референсные геномы для разных народов России», — сказал Сечин.
RT вёл трансляцию совещания.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране разработан диагностический набор для анализа наследственных мутаций в генах-онкосупрессорах.
На совещании Путин призвал к особому вниманию в вопросе правового регулирования геномных исследований.
В июне сообщалось, что Путин поручил создать национальную базу генетической информации.