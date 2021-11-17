Голикова сообщила о разработке диагностического набора для анализа мутаций в генах

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Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании у президента по вопросам развития генетических технологий сообщила, что в России разработан диагностический набор для анализа наследственных мутаций в генах-онкосупрессорах.
Голикова сообщила о разработке диагностического набора для анализа мутаций в генах
  • РИА Новости

«Что касается Центра генетических технологий в области медицины, который создан на базе головной организации Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, то ими разработан диагностический набор для анализа наследственных мутаций в генах-онкосупрессорах, которые контролируют целостность нашего генома», — сообщила Голикова.

Она рассказала, что эта «разработка позволяет определять предрасположенность к развитию онкологических заболеваний и предсказывать чувствительность опухоли к определённым химиопрепаратам».

По её словам, в настоящее время «завершаются клинические испытания, технологию ждут в лабораториях Центра онкологии имени Блохина».

«Рассчитываем, что с её помощью улучшатся результаты лечения пациентов с раком молочной железы, яичников, раком поджелудочной железы. Это порядка 2,4 тыс. людей, которые нуждаются в такой помощи», — добавила вице-премьер.

Ранее Голикова поручила Минздраву выработать тактику и стратегию проведения дополнительных исследований в целях онкопрофилактики, раннего выявления и лечения наиболее распространённых гинекологических заболеваний у женщин.

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