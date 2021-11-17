Голикова сообщила о разработке диагностического набора для анализа мутаций в генах
- РИА Новости
«Что касается Центра генетических технологий в области медицины, который создан на базе головной организации Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, то ими разработан диагностический набор для анализа наследственных мутаций в генах-онкосупрессорах, которые контролируют целостность нашего генома», — сообщила Голикова.
Она рассказала, что эта «разработка позволяет определять предрасположенность к развитию онкологических заболеваний и предсказывать чувствительность опухоли к определённым химиопрепаратам».
По её словам, в настоящее время «завершаются клинические испытания, технологию ждут в лабораториях Центра онкологии имени Блохина».
«Рассчитываем, что с её помощью улучшатся результаты лечения пациентов с раком молочной железы, яичников, раком поджелудочной железы. Это порядка 2,4 тыс. людей, которые нуждаются в такой помощи», — добавила вице-премьер.
Ранее Голикова поручила Минздраву выработать тактику и стратегию проведения дополнительных исследований в целях онкопрофилактики, раннего выявления и лечения наиболее распространённых гинекологических заболеваний у женщин.