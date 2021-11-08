Голикова поручила определить тактику раннего выявления гинекологических заболеваний

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Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву выработать тактику и стратегию проведения дополнительных исследований в целях онкопрофилактики, раннего выявления и лечения наиболее распространенных гинекологических заболеваний у женщин.
Голикова поручила определить тактику раннего выявления гинекологических заболеваний
  • РИА Новости

Об этом говорится в протоколе заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минздраву России при участии главного внештатного гинеколога Минздрава России с учётом международной практики определить тактику и стратегию проведения дополнительных исследований в целях онкопрофилактики, раннего выявления и лечения наиболее распространенных гинекологических заболеваний у женщин», — приводит РИА Новости текст документа.

В сентябре сообщалось, что позитивная динамика по выявлению рака на I—II стадиях наблюдается в России.

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