Голикова поручила определить тактику раннего выявления гинекологических заболеваний

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву выработать тактику и стратегию проведения дополнительных исследований в целях онкопрофилактики, раннего выявления и лечения наиболее распространенных гинекологических заболеваний у женщин.

Об этом говорится в протоколе заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минздраву России при участии главного внештатного гинеколога Минздрава России с учётом международной практики определить тактику и стратегию проведения дополнительных исследований в целях онкопрофилактики, раннего выявления и лечения наиболее распространенных гинекологических заболеваний у женщин», — приводит РИА Новости текст документа.

В сентябре сообщалось, что позитивная динамика по выявлению рака на I—II стадиях наблюдается в России.