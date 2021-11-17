Pfizer запросила разрешение на применение препарата от COVID-19 в виде таблетки
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«В случае утверждения или одобрения Paxlovid станет первым оральным противовирусным препаратом в своем роде... специально разработанным для борьбы с SARS-CoV-2», — говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что препарат предназначен для лечения на стадии лёгкого и среднего течения заболевания.
В ходе испытаний таблетка продемонстрировала высокую эффективность — риск госпитализации или смерти от болезни снижался на 89%.
Ранее стало известно, что российские специалисты завершают разработку препарата, который позволяет прервать развитие коронавируса на начальном этапе.