Pfizer запросила разрешение на применение препарата от COVID-19 в виде таблетки

Фармацевтическая компания Pfizer запросила у властей США разрешение на экстренное применение препарата от коронавируса Paxlovid в виде таблетки.

«В случае утверждения или одобрения Paxlovid станет первым оральным противовирусным препаратом в своем роде... специально разработанным для борьбы с SARS-CoV-2», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что препарат предназначен для лечения на стадии лёгкого и среднего течения заболевания.

В ходе испытаний таблетка продемонстрировала высокую эффективность — риск госпитализации или смерти от болезни снижался на 89%.

Ранее стало известно, что российские специалисты завершают разработку препарата, который позволяет прервать развитие коронавируса на начальном этапе.