Pfizer запросила разрешение на применение препарата от COVID-19 в виде таблетки

Короткая ссылка
Фармацевтическая компания Pfizer запросила у властей США разрешение на экстренное применение препарата от коронавируса Paxlovid в виде таблетки.
Pfizer запросила разрешение на применение препарата от COVID-19 в виде таблетки
  • AP
  • © Mark Lennihan

«В случае утверждения или одобрения Paxlovid станет первым оральным противовирусным препаратом в своем роде... специально разработанным для борьбы с SARS-CoV-2», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что препарат предназначен для лечения на стадии лёгкого и среднего течения заболевания.

В ходе испытаний таблетка продемонстрировала высокую эффективность — риск госпитализации или смерти от болезни снижался на 89%.

Ранее стало известно, что российские специалисты завершают разработку препарата, который позволяет прервать развитие коронавируса на начальном этапе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить