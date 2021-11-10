Московский инновационный кластер представил антиковидные разработки

Московский инновационный кластер (МИК) открыл на своей онлайн-платформе раздел «Технологии против COVID-19», в котором собраны разработки для создания комфортной среды и работы предприятий в условиях пандемии.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что в настоящее время в разделе представлено 36 проектов.

«Они могут помочь предприятиям функционировать в привычном режиме после снятия ограничений, уменьшив риски распространения коронавируса», — отметил он.

Как уточняется, в общем списке есть проекты для медицинских учреждений, ресторанов, учебных заведений, а также для организации мероприятий и туризма, удалённой работы персонала, безопасной среды бизнеса.

Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи используют искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.