Московский инновационный кластер представил антиковидные разработки
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что в настоящее время в разделе представлено 36 проектов.
«Они могут помочь предприятиям функционировать в привычном режиме после снятия ограничений, уменьшив риски распространения коронавируса», — отметил он.
Как уточняется, в общем списке есть проекты для медицинских учреждений, ресторанов, учебных заведений, а также для организации мероприятий и туризма, удалённой работы персонала, безопасной среды бизнеса.
Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи используют искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.