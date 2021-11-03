Врач рассказал как снизить риск заболевания ОРВИ дома
- globallookpress.com
«Чтобы снизить риск заболевания ОРВИ, находясь дома, надо поддерживать комфортный уровень температуры и правильно проветривать помещения, покидая комнату и не допуская сквозняков», — цитирует РИА Новости Тяжельникова.
По его словам, проветривание помещений и влажная уборка должны входить в перечень санитарных мер, которые снижают риски заболеваний во время циркулирования гриппа и пандемии коронавируса.
Ранее врач-отоларинголог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Марина Евсикова дала рекомендации лицам с симптомами ОРВИ относительно того, как вести себя в людных местах.