Врач рассказал как снизить риск заболевания ОРВИ дома

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Комфортный уровень температуры, правильное проветривание и влажная уборка способствуют снижению риска заболевания ОРВИ дома, заявил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Врач рассказал как снизить риск заболевания ОРВИ дома
  • globallookpress.com

«Чтобы снизить риск заболевания ОРВИ, находясь дома, надо поддерживать комфортный уровень температуры и правильно проветривать помещения, покидая комнату и не допуская сквозняков», — цитирует РИА Новости Тяжельникова.

По его словам, проветривание помещений и влажная уборка должны входить в перечень санитарных мер, которые снижают риски заболеваний во время циркулирования гриппа и пандемии коронавируса.

Ранее врач-отоларинголог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Марина Евсикова дала рекомендации лицам с симптомами ОРВИ относительно того, как вести себя в людных местах.

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