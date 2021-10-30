Грузовик «Прогресс» пристыковался к МКС

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Грузовой корабль «Прогресс МС-18» пристыковался Международной космической станции (МКС).
Грузовик «Прогресс» пристыковался к МКС
  • globallookpress.com
  • © NASA/Keystone Press Agency

Как сообщает РИА Новости, грузовик доставил на станцию почти полторы тонны различного оборудования и материалов, в том числе инструменты для внекорабельной деятельности, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа и укладки для проведения экспериментов.

Также корабль доставил 560 кг топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и 43 кг сжатого воздуха.

Ранее сообщалось, что украшенная хохломой ракета-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18» стартовала с космодрома Байконур.

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