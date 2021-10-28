Ракета «Союз» стартовала с Байконура

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Украшенная хохломой ракета-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18», стартовала с космодрома Байконур.
Ракета «Союз» стартовала с Байконура
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

Трансляция запуска ведётся на сайте «Роскосмоса».

Отделение корабля от третьей ступени ракеты и его выход на околоземную орбиту состоится спустя девять минут после старта.

Отмечается, что его стыковка с Международной космической станцией намечена на 30 октября 04:34 мск.

Ранее сообщалось, что государственная комиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и последующему старту к МКС ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-18».

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