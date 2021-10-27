К старту на МКС допущена украшенная хохломой ракета «Союз»
- Reuters
«Принято решение о заправке и последующем пуске ракеты», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы госкорпорации «Роскосмос».
Ракета украшена узорами под хохлому в рамках празднования в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода.
Стикеры с узорами наклеены на боковых блоках первой ступени и третьей ступени.
Ранее сообщалось, что генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2022 году планируется четыре пуска ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.