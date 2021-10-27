К старту на МКС допущена украшенная хохломой ракета «Союз»

Короткая ссылка
Государственная комиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и последующему старту к МКС ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-18».
К старту на МКС допущена украшенная хохломой ракета «Союз»
  • Reuters

«Принято решение о заправке и последующем пуске ракеты», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы госкорпорации «Роскосмос».

Ракета украшена узорами под хохлому в рамках празднования в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода.

Стикеры с узорами наклеены на боковых блоках первой ступени и третьей ступени. 

Ранее сообщалось, что генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2022 году планируется четыре пуска ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить