Рогозин рассказал о планируемых в 2022 году пусках ракет «Союз» с космодрома Куру
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2022 году планируется четыре пуска ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
- © Роскосмос \ Arianespace
Об этом информирует РИА Новости.
«В 2022 году у нас четыре пуска запланировано», — заявил Рогозин.
В сентябре Рогозин сообщал, что до конца 2021 года планируется два пуска «Союзов» с космодрома Куру.
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