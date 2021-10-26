Рогозин рассказал о планируемых в 2022 году пусках ракет «Союз» с космодрома Куру

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2022 году планируется четыре пуска ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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