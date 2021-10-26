Рогозин рассказал о планируемых в 2022 году пусках ракет «Союз» с космодрома Куру

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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2022 году планируется четыре пуска ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Рогозин рассказал о планируемых в 2022 году пусках ракет «Союз» с космодрома Куру
  • © Роскосмос \ Arianespace

Об этом информирует РИА Новости.

«В 2022 году у нас четыре пуска запланировано», — заявил Рогозин.

В сентябре Рогозин сообщал, что до конца 2021 года планируется два пуска «Союзов» с космодрома Куру.

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