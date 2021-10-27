«Главкосмос» заключил соглашение с четырьмя космическими туристами на 2024 год

«Главкосмос» заключил соглашение с четырьмя космическими туристами, которые отправятся в полёт на кораблях «Союз» в 2024 году. Об этом заявил гендиректор компании Дмитрий Лоскутов.

«Сегодня «Главкосмос» подписал предварительное соглашение о предоставлении четырёх мест в 2024 году, а это означает два коммерческих рейса (кораблей «Союз») в 2024 году с клиентами. Я не буду говорить, что это за клиенты», — сказал он на Международном астронавтическом конгрессе IAC 2021 в Дубае. Его слова приводит РИА Новости.

Как добавил Лоскутов, компания получила ряд других запросов на туристические полёты в космос.

В августе генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря. Продолжительность полёта составит 12 суток.

Лоскутов в интервью RT ранее отмечал, что компания проводит предполётную подготовку космических туристов для путешествий на МКС.

По его словам, на российских кораблях цена таких полётов ниже: «В конце этого года должны полететь два японских туриста. Цена меньше, чем $55 млн».