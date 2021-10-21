Инфекционист Тимаков объяснил тяжёлые случаи заболевания COVID-19 среди детей

Врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» объяснил, почему дети стали болеть коронавирусом в тяжёлой форме.

«Произошла печальная вещь: коронавирус видоизменился — он стал плотнее, теснее и более цепко соединяться с нашим рецептором», — заявил он.

По его словам, «раньше нужно было много вируса, чтобы и дети заболевали». Он отметил, что в основном случаи заболевания детей происходили внутри семьи, в школе случаев инфицирования «почти не было».

«80% случаев было в семье, внутри семьи от родителей. Так вот, сейчас вирус изменился. Раньше нужна была большая вирусная нагрузка, а сейчас маленькая, чтобы эта маленькая противная доза вируса соединилась с рецептором», — отметил Тимаков.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России и ФМБА Юрий Лобзин заявил, что медики обеспокоены угрозой появления более тяжёлых последствий коронавирусной инфекции у детей.

Также Николай Крючков, иммунолог, доктор медицинских наук, в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.