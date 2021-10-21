Иммунолог высказался о пытающихся намеренно переболеть лёгкой формой COVID-19

Эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о пытающихся намеренно переболеть лёгкой формой COVID-19.

Как отметил Крючков, люди, надеющиеся легко переболеть коронавирусной инфекцией, намерено заразившись для этого COVID-19 от другого человека, который болеет в лёгкой форме, сильно рискуют, пытаясь таким образом получить антитела к вирусу.

«Я хочу обратиться ко всем... даже если это подтверждено в нескольких, а не в одном исследовании, это не означает, что у вас нет серьёзного риска получить от человека бессимптомного или с лёгкой формой крайне тяжёлое течение заболевания», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что, «помимо вирусной нагрузки, есть ещё время и теснота контакта, есть индивидуальные особенности» и другие факторы.

Ранее Николай Крючков, иммунолог, доктор медицинских наук, в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.