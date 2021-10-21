В России разработали проект системы наблюдения за пациентом в реанимации и активностью персонала. Об этом RT сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Часть «умной реанимации» — телемедицинская система, с помощью которой медики смогут получать оперативные консультации от врачей, в том числе из других клиник. Этот же сервис позволит наладить видеосвязь пациентов с родственниками, что поможет решить проблему доступа в реанимации.

«Умные реанимации» предполагают постоянный контроль за состоянием пациентов в палатах интенсивной терапии и отделениях реанимации.

Речь идёт об установке обзорных камер, а также сборе на единую платформу данных с прикроватных мониторов и аппаратов ИВЛ. Запись будет вестись непрерывно — 24/7. Это позволит организовать онлайн-пост наблюдения для дежурных врачей, которые с помощью плеера смогут переключаться с пациента на пациента.

Также отмечается, что система предполагает постоянный мониторинг показателей жизнедеятельности больных.

Помимо видеонаблюдения, будут организованы онлайн-посты дежурных врачей, а также система телеконсультаций и связи с родственниками.

Пилот планируется запустить в новой детской больнице Томска, строительство которой будет завершено в 2022 году, сообщил разработчик проекта участник «Хелснет» НТИ Кирилл Запутряев.