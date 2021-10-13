Вакцинолог Тимаков заявил, что коронавирус «останется навсегда»

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Коронавирус «останется навсегда» и затронет большую часть населения, заявил вакцинолог Евгений Тимаков.
Вакцинолог Тимаков заявил, что коронавирус «останется навсегда»
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и всё население, в любом случае вирус останется», — цитирует РИА Новости Тимакова.

По его словам, ситуация с коронавирусом будет похожа на ситуацию с сезонным вирусом гриппа.

Он уточнил, что такие меры, как масочный режим, являются обучением организма встрече с разными штаммами заболевания.

Эксперт добавил, что для нового поколения коронавирус будет обычным сезонным заболеванием.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от коронавируса.

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