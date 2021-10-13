В экипаж космического рейса компании Blue Origin вошёл 90-летний актёр
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Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, Шетнер станет самым пожилым астронавтом в истории. Компанию в космосе артисту составят вице-президент американской аэрокосмической корпорации Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс, австралийский предприниматель и бывший инженер NASA Крис Бошуайзен и американский бизнесмен Глен де Врайс.
Стоимость полёта на борту корабля не разглашается, однако известно, что в июне билет ушёл с молотка на аукционе за $28 млн.
Запуск New Shepard с космодрома в Техасе запланирован на 9:00 (16:00 по мск) 13 октября.
В июле многоразовый космический корабль New Shepard с экипажем из четырёх человек, среди которых был миллиардер Джефф Безос, совершил успешную посадку в Техасе.