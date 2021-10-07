Шипенко сообщил, что съёмки кино на МКС идут по плану

Режиссёр Клим Шипенко рассказал, что съемки фильма «Вызов» на Международной космической станции идут по плану.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры с Землёй, транслируемые NASA.

«В иллюминаторы даже заглядываем между дублями. Мы сняли несколько сцен, две конкретно. Мы практически в графике, в котором планировали находиться… сегодня пока всё идёт по плану», — рассказал Шипенко.

5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур. В тот же день они прибыли на МКС, где Пересильд и Шипенко должны провести 12 дней, снимая фильм.

Врачи Центра подготовки космонавтов (ЦПК) оценили состояние находящихся на Международной космической станции актрисы и режиссёра как нормальное.