Шипенко сообщил, что съёмки кино на МКС идут по плану
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры с Землёй, транслируемые NASA.
«В иллюминаторы даже заглядываем между дублями. Мы сняли несколько сцен, две конкретно. Мы практически в графике, в котором планировали находиться… сегодня пока всё идёт по плану», — рассказал Шипенко.
5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур. В тот же день они прибыли на МКС, где Пересильд и Шипенко должны провести 12 дней, снимая фильм.
Врачи Центра подготовки космонавтов (ЦПК) оценили состояние находящихся на Международной космической станции актрисы и режиссёра как нормальное.