Рогозин рассказал о состоянии находящихся на МКС Пересильд и Шипенко

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Врачи Центра подготовки космонавтов (ЦПК) оценили состояние находящихся на Международной космической станции актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко как нормальное.
Рогозин рассказал о состоянии находящихся на МКС Пересильд и Шипенко
  • ©Роскосмос

Об этом гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал в своём Telegram-канале.

«Проведён сеанс связи с экипажем, по итогам врачи ЦПК оценивают состояние участников космического полёта как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану», — заявил он.

5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

В районе 18:00 мск экипаж прибыл на МКС, где кинематографисты займутся съёмками художественного фильма «Вызов».

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