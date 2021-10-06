Рогозин рассказал о состоянии находящихся на МКС Пересильд и Шипенко

Врачи Центра подготовки космонавтов (ЦПК) оценили состояние находящихся на Международной космической станции актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко как нормальное.

Об этом гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал в своём Telegram-канале.

«Проведён сеанс связи с экипажем, по итогам врачи ЦПК оценивают состояние участников космического полёта как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану», — заявил он.

5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

В районе 18:00 мск экипаж прибыл на МКС, где кинематографисты займутся съёмками художественного фильма «Вызов».