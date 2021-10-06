Рогозин рассказал о состоянии находящихся на МКС Пересильд и Шипенко
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Об этом гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал в своём Telegram-канале.
«Проведён сеанс связи с экипажем, по итогам врачи ЦПК оценивают состояние участников космического полёта как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану», — заявил он.
5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.
В районе 18:00 мск экипаж прибыл на МКС, где кинематографисты займутся съёмками художественного фильма «Вызов».