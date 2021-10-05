В МГУ прокомментировали присуждение Нобелевской премии по медицине в 2021 году
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«Конечно, это фундаментальное открытие. Пока трудно предполагать, к чему оно привёдет на практике. Во всяком случае во всех патологиях, сопровождающихся потерей чувствительности, это поможет лучше понять причины сенсорных расстройств, найти пути их коррекции», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, ещё одно возможное направление для внедрения открытия учёных — это создание технологий для «очувствления» роботов.
Другим применением открытия может стать создание мультимодальной виртуальной реальности. Как пояснил Каплан, виртуальные среды нужны не только для компьютерных игр, но и для облегчения некоторых нервных расстройств.
Ранее сообщалось, что лауреаты Нобелевской премии второй год подряд будут получать награды в странах проживания из-за пандемии COVID-19.