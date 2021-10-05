В МГУ прокомментировали присуждение Нобелевской премии по медицине в 2021 году

Короткая ссылка
Эксперт рабочей группы НТИ «Нейронет», руководитель лаборатории биофака МГУ Александр Каплан прокомментировал присуждение Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну Нобелевской премии в области медицины и физиологии за 2021 год.
В МГУ прокомментировали присуждение Нобелевской премии по медицине в 2021 году
  • © Niklas Halle'n/Pool via AP

«Конечно, это фундаментальное открытие. Пока трудно предполагать, к чему оно привёдет на практике. Во всяком случае во всех патологиях, сопровождающихся потерей чувствительности, это поможет лучше понять причины сенсорных расстройств, найти пути их коррекции», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, ещё одно возможное направление для внедрения открытия учёных — это создание технологий для «очувствления» роботов.

Другим применением открытия может стать создание мультимодальной виртуальной реальности. Как пояснил Каплан, виртуальные среды нужны не только для компьютерных игр, но и для облегчения некоторых нервных расстройств.

Ранее сообщалось, что лауреаты Нобелевской премии второй год подряд будут получать награды в странах проживания из-за пандемии COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить