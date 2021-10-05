В МГУ прокомментировали присуждение Нобелевской премии по медицине в 2021 году

Эксперт рабочей группы НТИ «Нейронет», руководитель лаборатории биофака МГУ Александр Каплан прокомментировал присуждение Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну Нобелевской премии в области медицины и физиологии за 2021 год.

«Конечно, это фундаментальное открытие. Пока трудно предполагать, к чему оно привёдет на практике. Во всяком случае во всех патологиях, сопровождающихся потерей чувствительности, это поможет лучше понять причины сенсорных расстройств, найти пути их коррекции», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, ещё одно возможное направление для внедрения открытия учёных — это создание технологий для «очувствления» роботов.

Другим применением открытия может стать создание мультимодальной виртуальной реальности. Как пояснил Каплан, виртуальные среды нужны не только для компьютерных игр, но и для облегчения некоторых нервных расстройств.

Ранее сообщалось, что лауреаты Нобелевской премии второй год подряд будут получать награды в странах проживания из-за пандемии COVID-19.