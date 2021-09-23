Лауреаты Нобелевской премии получат награды в своих странах

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Лауреаты Нобелевской премии второй год подряд будут получать награды в странах проживания из-за пандемии COVID-19.
Лауреаты Нобелевской премии получат награды в своих странах
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Об этом сообщает Associated Press.

«Я думаю, что все хотели бы, чтобы пандемия COVID-19 закончилась, но мы ещё не достигли этого. Неопределённость в отношении пандемии и возможностей международных поездок является причиной того, что лауреаты 2021 года получат медали и дипломы в своих странах», — говорится в заявлении исполнительного директора Нобелевского фонда Видара Хельгесена.

Лауреаты премий этого года в области химии, литературы, физики, медицины и экономики, а также Нобелевской премии мира будут объявлены в период с 4 по 11 октября.

Ранее в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии «Эмми».

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