Лауреаты Нобелевской премии получат награды в своих странах

Лауреаты Нобелевской премии второй год подряд будут получать награды в странах проживания из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press.

«Я думаю, что все хотели бы, чтобы пандемия COVID-19 закончилась, но мы ещё не достигли этого. Неопределённость в отношении пандемии и возможностей международных поездок является причиной того, что лауреаты 2021 года получат медали и дипломы в своих странах», — говорится в заявлении исполнительного директора Нобелевского фонда Видара Хельгесена.

Лауреаты премий этого года в области химии, литературы, физики, медицины и экономики, а также Нобелевской премии мира будут объявлены в период с 4 по 11 октября.

Ранее в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии «Эмми».