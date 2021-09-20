Корона и королева: названы лауреаты премии «Эмми» за 2021 год

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии «Эмми». Приз как лучший драматический сериал года получил проект «Корона». Лучшей комедией признан «Тед Лассо», а среди мини-сериалов победил «Ход королевы». Обладателями персональных статуэток стали такие актёры, как Джош О’Коннор, Кейт Уинслет, Юэн Макгрегор и Оливия Колман, а также режиссёры Скотт Фрэнк, Джессика Хоббс и Люсия Аньелло.

В ночь на 20 сентября в США состоялась торжественная церемония вручения премии «Эмми прайм-тайм», которую присуждает Американская телевизионная академия. В этом году мероприятие прошло под открытым небом в пространстве Event Deck павильона L.A. Live. Оно находится позади театра Microsoft, где награждение проводилось традиционно. Ведущим церемонии выступил актёр Седрик Антонио Кайлс, известный как Седрик Развлекатель.

Лучшим драматическим сериалом стала «Корона». С ней соперничали «Страна Лавкрафта», «Мандалорец», «Рассказ служанки», «Это мы», «Поза», «Бриджертоны» и «Пацаны».

Комедийный сериал года по версии организаторов — «Тед Лассо» с Джейсоном Судейкисом в главной роли. Проект обошёл ленты «4лен», «Бортпроводница», «Эмили в Париже», «Чёрная комедия», «Хитрости», «Метод Комински» и «Кобра Кай».

Самым выдающимся мини-сериалом 2021-го был назван «Ход королевы».

Актёры и съёмочная группа сериала «Тед Лассо» на церемонии вручения премии «Эмми прайм-тайм» в 2021 году

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© Mario Anzuoni

Награды в актёрских номинациях распределились следующим образом. За работу над драматическими проектами статуэтки достались актёрам сериала «Корона» Джошу О’Коннору (принц Чарльз), Оливии Колман (королева Елизавета II), Тобиасу Мензису (принц Филипп) и Джиллиан Андерсон (Маргарет Тэтчер). Среди претендентов также были Мэттью Риз, Узо Адуба, Джанкарло Эспозито, Элизабет Мосс, Эмма Коррин, Хелена Бонем Картер и другие.

Наиболее убедительные образы в комедийных проектах создали Джейсон Судейкис, который снялся в сериале «Тед Лассо», а также исполнительница главной роли в «Хитростях» Джин Смарт. Конкуренцию им составили такие знаменитости, как Трэйси Эллис Росс, Эллисон Дженни, Кейли Куоко, Майкл Дуглас, Уильям Х. Мэйси и другие.

Также «Эмми» удостоены коллеги Судейкиса по «Теду Лассо» Бретт Голдстин и Ханна Уэддингхэм, которые сыграли роли второго плана.

За работу над мини-сериалами и телефильмами призы получили Юэн Макгрегор («Холстон»), а также Кейт Уинслет, Эван Питерс и Джулианна Николсон — все трое снимались в проекте «Мейр из Исттауна».

Кадр из сериала «Мейр из Исттауна»

© Кадр из сериала «Мейр из Исттауна»

К слову, в 2021 году артистам предоставили право выбрать, статуэтку с какой надписью они предпочитают иметь: лучшему актёру или актрисе либо с гендерно-нейтральной формулировкой «лучшему исполнителю».

Награды за режиссуру в 2021 году забрали Джесика Хоббс («Корона»), Люсия Аньелло («Хитрости») и Скотт Фрэнк («Ход королевы»).

Самыми титулованными проектами года оказались сериалы «Корона» и «Ход королевы», которые собрали по 11 наград. Обе ленты вышли на популярном видеосервисе Netflix, чьи картины получили 44 приза — это рекорд за всё время существование премии, такой же результат показывал только CBS в 1974 году. Площадка также представила такие проекты, как «Кобра Кай», «Метод Комински», «Эмили в Париже», «Бриджертоны» и другие. Суммарно они получили 129 номинаций.

Лидировали же по аналогичному показателю в 2021 году телеканал HBO и интернет-платформа HBO Max. Их продукция, а также задействованные актёры и члены съёмочных групп были упомянуты в списке номинантов 130 раз.

В 2020 году церемония вручения «Эмми прайм-тайм» проходила в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Сейчас организаторы постепенно возвращаются к стандартной практике, однако в связи с ситуацией со штаммом «дельта» представители Американской телевизионной академии были вынуждены принять соответствующие меры — включая упомянутое выше проведение мероприятия на открытом воздухе.

Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, организаторы также решили ограничить число номинантов, которые смогли участвовать в событии лично. От каждого проекта на мероприятие допустили только четырёх представителей. Такую меру ввели уже после рассылки приглашений на церемонию, и членам творческих коллективов пришлось самостоятельно решать, каким образом распределить билеты.

Организаторы выразили сожаление из-за сложившейся ситуации, однако заявили, что их приоритетом в данном случае является безопасность гостей.

Церемония вручения премии «Эмми прайм-тайм» за 2021 год стала 73-й в истории. Мероприятие проводится ежегодно начиная с 1949-го. Помимо передач, выходящих в прайм-тайм, наградами отмечаются телепрограммы дневного времени, проекты спортивной тематики, документально-новостные шоу. Существует отдельная премия за технологические достижения и призы для программ, транслирующихся в разных частях США. Кроме того, Международная телевизионная академия награждает «Эмми» работников индустрии из разных стран.