«Безопасность номинантов превыше всего»: церемония вручения премии «Эмми» пройдёт под открытым небом
- Reuters
- © Danny Moloshok
Руководство Американской телевизионной академии, которая вручает премию «Эмми», сообщило об изменениях в организации мероприятия в 2021 году. В опубликованном 10 августа заявлении подтверждается намерение академии провести церемонию вручения наград при личном присутствии номинантов.
Тем не менее из-за ситуации с распространением коронавируса на территории округа Лос-Анджелес организаторы вынуждены соблюдать дополнительные меры предосторожности. Они распространятся как на церемонию вручения «Эмми» за технические достижения (Creative Arts Emmys), которая запланирована на 11 и 12 сентября, так и основных наград «Эмми прайм-тайм» 19 сентября.
По сведениям Variety, оба мероприятия пройдут под открытым небом. Площадкой избрано пространство Event Deck в павильоне L.A. Live, которое позволяет организовывать события как на улице, так и в помещении. Таким образом, у присутствующих будет больше возможностей соблюдать социальное дистанцирование.
Павильон расположен прямо за театром Microsoft — традиционным местом проведения мероприятия. В 2020 году церемонию вручения «Эмми» также перенесли в другое пространство. Ведущий Джимми Киммел разместился в центре Staples, номинанты же участвовали в событии дистанционно.
Представители академии обратили внимание, что в 2021 году посетить церемонию смогут не все желающие из числа номинантов. Приглашения уже направлены адресатам, однако вопрос о личном присутствии членов творческих коллективов придётся пересмотреть.
«Приглашения уже разосланы, при этом группам номинантов в составе от трёх человек будет предоставляться не более четырёх билетов. К сожалению, это означает, что на церемонии награждения этого года смогут присутствовать не все номинанты», — говорится на сайте премии.
Членам съёмочных групп и артистам проектов, которые претендуют на награды в этом году, рекомендуется самостоятельно договориться, кому достанется каждый из четырёх билетов, перед заполнением формы ответа на приглашение. Представители академии также обещали связаться с командами, которые запросили более четырёх мест.
- Кадр из сериала «Метод Комински»
- © kinopoisk.ru
Организаторы подчеркнули, что их приоритетом является благополучие участников. «Здоровье и безопасность наших номинантов превыше всего. Сейчас обсуждается ряд вопросов, дальнейшую информацию мы сообщим. Мы продолжаем прилагать усилия по преодолению ситуации со штаммом «дельта» COVID-19 и благодарим вас за понимание», — заявили они.
Среди номинантов на «Эмми» в этом году — такие проекты, как «Рассказ служанки», «Корона», «Бриджертоны», «Ванда/Вижн», «Тед Лассо», «Ход королевы», «Мейр из Исттауна» и многие другие. Персональные награды могут получить актёры Мэттью Риз, Хелена Бонем Картер, Элизабет Мосс, Майкл Дуглас, Юэн Макгрегор, Алек Болдуин. В числе документальных программ заявлено нашумевшее интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри.
Небезопасное искусство
Пандемия существенно повлияла на работу деятелей кино и телевидения, а также организацию массовых мероприятий. Так, руководство ряда фестивалей изменило порядок проведения смотров с учётом распространения коронавируса и появления вакцин.
В июле 2021 года на Каннском кинофестивале зрители и артисты должны были сдавать ПЦР-тесты или анализы крови каждые 48 часов. Исключение сделали только для граждан ряда стран Европы, которые предоставили сертификат о вакцинации препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
Подобные ограничения актуальны и для Венецианского кинофестиваля, который пройдёт в начале сентября. Однако на данный момент точно не известно, какие сертификаты о вакцинации будут действительны, а также из каких стран можно будет въехать в Италию.
Директор кинофестиваля Sundance Табита Джексон предупредила кинематографистов и зрителей, что от них потребуют подтвердить факт вакцинации. Также на площадки не допустят непривитых волонтёров и членов персонала. Однако любители независимого кино смогут увидеть фильмы в дистанционном формате.
Некоторые кинематографисты отказываются работать в небезопасных условиях. Например, Шон Пенн и Шэрон Стоун заявили, что не смогут присутствовать на съёмочных площадках, пока все их коллеги и другие сотрудники не сделают прививки. Такие компании, как Netflix и NBCUniversal, уже ввели обязательную вакцинацию для сотрудников зоны А, где артисты работают без масок.