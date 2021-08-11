«Безопасность номинантов превыше всего»: церемония вручения премии «Эмми» пройдёт под открытым небом

Организаторы премии «Эмми» введут дополнительные меры предосторожности на церемониях в сентябре 2021 года. Из-за распространения коронавируса вручения пройдут под открытым небом, что позволит участникам соблюдать социальную дистанцию. Также ограничено число номинантов, которые смогут присутствовать на церемониях.

Руководство Американской телевизионной академии, которая вручает премию «Эмми», сообщило об изменениях в организации мероприятия в 2021 году. В опубликованном 10 августа заявлении подтверждается намерение академии провести церемонию вручения наград при личном присутствии номинантов.

Тем не менее из-за ситуации с распространением коронавируса на территории округа Лос-Анджелес организаторы вынуждены соблюдать дополнительные меры предосторожности. Они распространятся как на церемонию вручения «Эмми» за технические достижения (Creative Arts Emmys), которая запланирована на 11 и 12 сентября, так и основных наград «Эмми прайм-тайм» 19 сентября.

По сведениям Variety, оба мероприятия пройдут под открытым небом. Площадкой избрано пространство Event Deck в павильоне L.A. Live, которое позволяет организовывать события как на улице, так и в помещении. Таким образом, у присутствующих будет больше возможностей соблюдать социальное дистанцирование.

Павильон расположен прямо за театром Microsoft — традиционным местом проведения мероприятия. В 2020 году церемонию вручения «Эмми» также перенесли в другое пространство. Ведущий Джимми Киммел разместился в центре Staples, номинанты же участвовали в событии дистанционно.

Представители академии обратили внимание, что в 2021 году посетить церемонию смогут не все желающие из числа номинантов. Приглашения уже направлены адресатам, однако вопрос о личном присутствии членов творческих коллективов придётся пересмотреть.

«Приглашения уже разосланы, при этом группам номинантов в составе от трёх человек будет предоставляться не более четырёх билетов. К сожалению, это означает, что на церемонии награждения этого года смогут присутствовать не все номинанты», — говорится на сайте премии.

Членам съёмочных групп и артистам проектов, которые претендуют на награды в этом году, рекомендуется самостоятельно договориться, кому достанется каждый из четырёх билетов, перед заполнением формы ответа на приглашение. Представители академии также обещали связаться с командами, которые запросили более четырёх мест.

Кадр из сериала «Метод Комински»

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Организаторы подчеркнули, что их приоритетом является благополучие участников. «Здоровье и безопасность наших номинантов превыше всего. Сейчас обсуждается ряд вопросов, дальнейшую информацию мы сообщим. Мы продолжаем прилагать усилия по преодолению ситуации со штаммом «дельта» COVID-19 и благодарим вас за понимание», — заявили они.

Среди номинантов на «Эмми» в этом году — такие проекты, как «Рассказ служанки», «Корона», «Бриджертоны», «Ванда/Вижн», «Тед Лассо», «Ход королевы», «Мейр из Исттауна» и многие другие. Персональные награды могут получить актёры Мэттью Риз, Хелена Бонем Картер, Элизабет Мосс, Майкл Дуглас, Юэн Макгрегор, Алек Болдуин. В числе документальных программ заявлено нашумевшее интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри.

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