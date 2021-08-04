«Приходится работать в небезопасных условиях»: почему американские кинематографисты выступают за обязательную вакцинацию

Руководство американского кинофестиваля Sundance объявило, что для очного участия в мероприятии в 2022 году все работники, участники и гости смотра должны сделать прививки от коронавируса. Ранее голливудские кинокомпании разрешили продюсерам вводить обязательную вакцинацию на съёмках в зоне А, где артисты работают без масок. А такие актёры, как Шон Пенн и Шэрон Стоун, отказались работать с непривитыми коллегами и членами съёмочных групп.

Директор фестиваля независимого кино Sundance Табита Джексон в открытом письме, адресованном представителям индустрии, рассказала об особенностях проведения мероприятия в 2022 году. Смотр возвращается к очному формату, однако в его рамках предусмотрены и дистанционные показы.

Тем, кто решит лично посетить площадки фестиваля, нужно будет подтвердить факт своей вакцинации. Это требование в равной степени касается кинематографистов, волонтёров, персонала и зрителей.

Джексон рассказала, что в дальнейшем организаторы фестиваля также дадут более подробную информацию о мерах безопасности, в том числе о ношении масок, ограничении вместимости кинотеатров и других усилиях по снижению распространения коронавирусной инфекции.

«Душой кинофестиваля Sundance всегда было единение сообщества вокруг новых имён, новых работ, новых форм и взглядов. Во время прошлогоднего фестиваля, даже когда нам было отказано в возможности собраться в одном месте, сила сближения в одном мгновении была неоспоримой. Нам удалось расширить круг участников. Готовясь к фестивалю 2022 года, мы по-прежнему привержены идее приглашения новых зрителей», — приводит цитату из письма Джексон Variety.

Зрители на Каннском кинофестивале

AFP

© Valery HACHE

Ограничительные меры вводятся и на других проводимых в очном формате фестивалях. Так, на смотре в Канне, который прошёл в июле, действовал масочный режим. У жителей большинства стран ЕС требовали сертификат о вакцинации, гостям из других государств приходилось сдавать тест на коронавирус каждые 48 часов.

Организаторы Венецианского фестиваля, который запланирован на начало сентября, рассматривают возможность беспрепятственно принимать гостей с сертификатами о вакцинации, выданными не только на территории Евросоюза, но и в других странах. Однако это зависит от решения итальянского правительства. К настоящему моменту жители некоторых стран, включая Китай, Бразилию, Шри-Ланку, Индию и Бангладеш, не могут въезжать на территорию Италии.

Представители киноиндустрии поднимают вопрос о вакцинации не только в связи с организацией фестивалей, но и в контексте повседневной работы артистов и съёмочных групп. На прошлой неделе Netflix объявил, что все актёры, а также лица, контактирующие с ними на съёмочной площадке (работники так называемой зоны А, где артисты работают без масок), должны быть привиты.

По информации Deadline, компания планирует делать исключения лишь в редких случаях — по медицинским или возрастными показаниям, а также в ситуациях, когда сотрудник не может пройти соответствующую процедуру из-за религиозных убеждений.

Netflix действует в соответствии с протоколами, разработанными крупными голливудскими киностудиями и объединениями. Они подразумевают, что на конкретных проектах продюсеры могут вводить обязательную вакцинацию для сотрудников зоны А.

Шон Пенн

Reuters

© Eric Gaillard

Некоторые артисты выступили за ужесточение требований к безопасности на съёмках. В конце июля Deadline сообщил, что Шон Пенн не вернётся к работе над мини-сериалом Gaslit, пока всего его коллеги не будут привиты. Артист также предложил помощь в организации вакцинации через свою благотворительную организацию CORE.

До этого на студии NBCUniversal, которая отвечает за производство картины, работников зоны А обязали сделать прививку. Пенн счёл этот шаг недостаточным, поскольку вирус могут распространять и другие члены съёмочной группы.

Шэрон Стоун высказала схожие претензии в адрес Гильдии продюсеров Америки. По мнению актрисы, организация не обеспечивает полную безопасность на съёмочной площадке проекта, над которым она хотела бы работать.

«Гильдия продюсеров США не даёт гарантии, что до того, как я приступлю к работе, все на нашем проекте будут привиты. Приеду ли я на съёмки, пока каждый на проекте не будет вакцинирован? Нет, не приеду. Угрожают ли мне потерей работы? Да, угрожают... Просто нелепо, что нам приходится работать в небезопасных условиях», — рассказала она.

Вопрос о вакцинации Шэрон Стоун затронула в рамках предвыборной кампании, которая ведётся внутри Гильдии киноактёров и Американской федерации актёров радио и телевидения США (SAG-AFTRA). Актриса выступает на стороне лидера оппозиционной фракции MembershipFirst Мэттью Модайна, который выдвигается на пост президента организации.

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Стоун призвала и других артистов последовать её примеру, бороться за свои права и сохранность здоровья. «Я не приступлю к работе, пока не будет вакцинирован весь персонал на всех съёмочных площадках. И вам следует поступить так же. Почему? Потому что я выдвигаю свою кандидатуру ради всех нас. Ведь мы — это вы. Мне очень жаль, что сейчас у нас такие условия работы, но именно так сейчас обстоят дела в Гильдии киноактёров», — подчеркнула артистка.

Актриса Дженнифер Энистон в интервью для InStyle призналась, что вопрос вакцинации повлиял на её личные отношения с некоторыми знакомыми. По мнению звезды сериала «Друзья», каждый имеет право на собственную точку зрения, но у многих она формируется под действием страха или пропаганды.

«По-прежнему есть немало антипрививочников либо тех, кто просто не верит фактам. Это прискорбно. К своему большому сожалению, я потеряла нескольких людей, участвующих в моём еженедельном распорядке, которые либо отказались от прививки, либо не раскрывают информацию о том, привиты они или нет. Мне кажется, сообщать об этом — моральная и профессиональная обязанность, раз уж нас не сгоняют в кучу и каждый божий день не тестируют», — подчеркнула Энистон.