Беспощадная пандемия: кто из российских деятелей культуры заболел COVID-19

В СМИ появилась информация об ухудшении состояния актрисы Веры Алентовой, ранее госпитализированной из-за коронавируса. Вскоре эти слухи опровергли представители Московского драматического театра имени Пушкина, а дочь артистки, Юлия Меньшова, сообщила, что Алентова вернулась домой. В то же время с коронавирусом продолжает бороться актёр и музыкант Пётр Мамонов, чьё состояние оценивается как крайне тяжёлое, и другие российские деятели культуры.

6 июля СМИ сообщили, что актриса Вера Алентова, в конце июня госпитализированная из-за коронавирусной инфекции, попала в реанимацию. По данным Пятого канала, ранее Алентовой стало лучше, и её перевели в обычную палату, однако вскоре состояние артистки вновь ухудшилось. В Московском драматическом театре имени Пушкина опровергли эту информацию.

«Вера Алентова не в реанимации, это сказал сегодня художественный руководитель Евгений Александрович Писарев», — цитирует РИА Новости представителя театра.

Позднее дочь актрисы Юлия Меньшова рассказала на своей странице в Instagram, что Вера Алентова вернулась домой.

Днём ранее, 5 июля, от последствий коронавируса скончался супруг актрисы — советский и российский режиссёр и актёр Владимир Меньшов. У него были диагностированы двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности. Церемония прощания с кинематографистом пройдёт в Доме кино 8 июля.

Музыкант, основатель и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер от коронавируса 28 июня. Он провёл в больнице более двух недель. По словам пресс-секретаря коллектива Веры Ворониной, у артиста «началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать».

В конце июня от коронавирусной инфекции скончалась актриса Наталья Смирнова, исполнявшая роли в таких популярных проектах, как «Счастливы вместе», «След» и «Русалка». Также болезнь унесла жизни актрисы Любови Омельченко, известной по ролям в картинах «Бумер: Фильм второй», «Солдаты», «Знахарь», и клипмейкера Вадима Шатрова. Последний работал с МакSим, Дмитрием Маликовым, группой «Сплин» и другими артистами.

Сама певица МакSим (Марина Абросимова) уже более двух недель находится в искусственной коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ. Артистка была госпитализирована с пневмонией с сильным поражением лёгких и низким уровнем насыщения крови кислородом. При этом, по словам представителя Абросимовой, сделанные ею тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. Состояние артистки остаётся без изменений, планов по отключению её от аппарата у медиков пока нет.

Уже не менее недели в реанимации находится актёр и музыкант Пётр Мамонов. По словам супруги артиста Ольги, он подключён к аппарату ИВЛ, а его состояние оценивается как крайне тяжёлое. На данный момент врачи отказываются делать какие-либо прогнозы.

«А какие могут быть? Весь мир не может сделать никакого прогноза, никто ничего не знает, делают всё, что могут. Два года (с начала пандемии. — RT)... что-то происходит, все (врачи. — RT) стараются, очень им благодарна. Потому что я смотрю на это всё и расцениваю это как какую-то войну. Только не солдаты воюют, а воюют врачи, медсёстры, нянечки — они сейчас в самом эпицентре», — рассказала Мамонова RT.

Актёр и музыкант, участник группы ANTIGO Александр Дьяченко («Брат 2», «Мажор», «Звезда») 25 июня рассказал на своей странице в Instagram о положительном результате теста на COVID-19. Артист сообщил, что из-за его болезни будет перенесён спектакль «На одном дыхании», который планировался в Нальчике.

«Ко мне зашёл вполне серьёзный «товарищ». С ним нужно будет побиться серьёзно», — написал Дьяченко в одной из своих следующих публикаций. Артист был госпитализирован, но, несмотря на это, сохраняет оптимизм. В соцсети Дьяченко обещает, что «товарищу» шансов не останется».

Также из-за коронавируса пришлось менять планы певице Татьяне Овсиенко. Ожидалось, что 3 июля она выступит в Западной Двине на Дне города. Накануне администрация района сообщила, что артистка не приедет на мероприятие из-за положительного теста на COVID-19.

Об аналогичном диагнозе рассказала и актриса Вера Сотникова («Государственная граница», «Завтрак с видом на Эльбрус»). На своей странице в Instagram она описала симптомы, с которыми столкнулась во время болезни.

«Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всём теле, драло горло, температура, высокое давление и т. д.», — рассказала актриса.

Она призвала своих подписчиков вакцинироваться, подчеркнув, что прививка поможет им избежать тяжёлого течения болезни.

«Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, привейтесь! Даже если после прививки заболеете (а такие случаи, действительно, есть), пройдёт всё в лёгкой форме, без цитокиновых штормов и т. д. А так… привился — и ходи спокойно, ничего не бойся», — пишет Сотникова.

Ранее коронавирус был диагностирован у Елизаветы Арзамасовой, Ларисы Долиной и Владимира Кузьмина. Сейчас жизни артистов ничего не угрожает.