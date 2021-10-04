Академик РАН прокомментировал присуждение Нобелевской премии по медицине в 2021 году

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Академик Российской академии наук Сергей Колесников объяснил, что присуждение Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну Нобелевской премии в области медицины и физиологии за 2021 год связано с фундаментальным значением их открытия.
Академик РАН прокомментировал присуждение Нобелевской премии по медицине в 2021 году
  • AP

В беседе с «Правдой.Ру» академик подчеркнул, что главным фактором при принятии решения о присуждении Нобелевской премии является не возможность практического использования открытия, а его фундаментальный характер.

«В данном случае они открыли рецепторы, которые на клетках расположены, которые дают ощущение на давление, температуру, в том числе при боли, ориентацию в пространстве. Мы не чувствуем, что мы в пространстве как-то расположены, мы это не анализируем, но есть нервные клетки, которые это делают. Это называется фундаментальным, конечно, открытием», — сказал Колесников.

Ранее сообщалось, что лауреаты Нобелевской премии второй год подряд будут получать награды в странах проживания из-за пандемии COVID-19.

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