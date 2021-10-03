На Байконуре освятили ракету перед полётом киноэкипажа на МКС

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Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту, сообщает ТАСС.

На корабле «Союз МС-19» на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Они примут участие в съёмках первого художественного фильма в космосе. Старт ракеты-носителя запланирован на 5 октября.

Возвращаться актриса и режиссёр будут на «Союзе МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.

Ранее сообщалось, что ракету «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», в котором актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко 5 октября отправятся на МКС, установили на стартовом столе космодрома Байконур.

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