В «Роскосмосе» рассказали о подготовке «Союза МС-19» к запуску

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На стартовом комплексе площадки №31 («Восток») космодрома Байконур завершается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-19», который запланирован на 5 октября 2021 года. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
В «Роскосмосе» рассказали о подготовке «Союза МС-19» к запуску
  • © Госкорпорация «Роскосмос»

Отмечается, что «накануне прошли работы по графику второго стартового дня».

В госкорпорации сообщили, что «их итогом стали генеральные испытания — проверка функционирования всех систем комплекса с имитацией отрыва ракеты «Союз-2» от стартового устройства и её полёта».

«Сегодня и завтра пройдут «проливки» проверки на герметичность трубопроводов, по которым будет выполняться заправка баков носителя топливом. В понедельник, 4 октября, состоится заседание государственной комиссии, где окончательно будут утверждены составы основного и дублирующего экипажей 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. После чего космонавты и участники космического полёта примут участие в онлайн-видеоконференции», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» напомнили, что «в состав основного экипажа 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию входят космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, участники космического полёта Клим Шипенко и Юлия Пересильд, их дублёры — космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев, участники космического полёта Алексей Дудин и Алёна Мордовина соответственно».

Ранее сообщалось, что ракету «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», в котором актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко 5 октября отправятся на МКС, установили на стартовом столе космодрома Байконур.

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