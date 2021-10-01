Ракету для полёта участников съёмочной группы на МКС установили на стартовый стол Байконура

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Ракету «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», в котором актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко 5 октября отправятся на МКС, установили на стартовом столе космодрома Байконур.
Ракету для полёта участников съёмочной группы на МКС установили на стартовый стол Байконура
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

Об этом сообщает РИА Новости.

Ракету вывезли из монтажно-испытательного корпуса, и транспортно-установочный агрегат поднял её в вертикальное положение.

Генеральные испытания ракеты пройдут 2 октября.

Утром 5 октября Госкомиссия осмотрит ракету и даст разрешение на заправку и последующий пуск.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что экипажи «Союза МС-19» провели контрольный осмотр корабля.

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