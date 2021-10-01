Ракету для полёта участников съёмочной группы на МКС установили на стартовый стол Байконура
- globallookpress.com
- © Roscosmos
Об этом сообщает РИА Новости.
Ракету вывезли из монтажно-испытательного корпуса, и транспортно-установочный агрегат поднял её в вертикальное положение.
Генеральные испытания ракеты пройдут 2 октября.
Утром 5 октября Госкомиссия осмотрит ракету и даст разрешение на заправку и последующий пуск.
Ранее в «Роскосмосе» заявили, что экипажи «Союза МС-19» провели контрольный осмотр корабля.