Ракету для полёта участников съёмочной группы на МКС установили на стартовый стол Байконура

Ракету «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», в котором актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко 5 октября отправятся на МКС, установили на стартовом столе космодрома Байконур.

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