В «Роскосмосе» заявили, что экипажи «Союза МС-19» провели контрольный осмотр корабля

На космодроме Байконур участники предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию выполнили вторую «примерку» — контрольный осмотр транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» в полётной комплектации. Об этом сообщили на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что «перед началом контрольной тренировки командиры основного и дублирующего экипажей осмотрели узловой модуль «Причал», проходящий предстартовую подготовку в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254».

«После вводного инструктажа члены экипажей по очереди заняли свои места в корабле, ознакомились с размещением полезного груза и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, а также проверили работоспособность бортовых систем в тестовом режиме. Затем космонавты совершили традиционный визит в Музей космодрома Байконур и оставили там свои автографы. Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий «Роскосмоса» приступили к отключению наземного испытательного оборудования и погрузке космической головной части на транспортный агрегат перед отправкой на общую сборку с ракетой-носителем», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» рассказали, что «старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» к Международной космической станции намечен на 5 октября 2021 года».

«В состав основного экипажа входят: командир Антон Шкаплеров («Роскосмос») и российские участники космического полета — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их дублёры — космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев, Алёна Мордовина и Алексей Дудин. Вместе с участниками космического полета на борт МКС должны быть доставлены съёмочный реквизит и видеоаппаратура, предназначенные для научно-просветительского проекта «Вызов», — добавили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что экипаж корабля «Союз МС-19», в который входит съёмочная группа фильма «Вызов», успешно выполнил экзаменационные тренировки.