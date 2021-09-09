Съёмочная группа фильма «Вызов» сдала экзамены для полёта на МКС

Экипаж корабля «Союз МС-19», в который входит съёмочная группа фильма «Вызов», успешно выполнил экзаменационные тренировки.

Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов.

«Экзаменационные комплексные тренировки завершились успешно для основного и дублирующего экипажей МКС-66. Космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, участники космического полёта Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублёры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алёна Мордовина справились со всеми заданиями на тренажёрах ТПК «Союз» и российского сегмента МКС», — рассказали в ЦПК.

Лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко прокомментировал идею съёмок фильма в космосе. В беседе с Inforeactor он отметил, что съёмки в космосе целесообразны, но вопрос в том, насколько это экономически окупится.

Борисенко также отметил, что непрофессионала можно обучить для полёта и есть опыт подготовки, например, космических туристов.