Съёмочная группа фильма «Вызов» сдала экзамены для полёта на МКС

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Экипаж корабля «Союз МС-19», в который входит съёмочная группа фильма «Вызов», успешно выполнил экзаменационные тренировки.
Съёмочная группа фильма «Вызов» сдала экзамены для полёта на МКС
  • © ЦПК

Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов.

«Экзаменационные комплексные тренировки завершились успешно для основного и дублирующего экипажей МКС-66. Космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, участники космического полёта Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублёры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алёна Мордовина справились со всеми заданиями на тренажёрах ТПК «Союз» и российского сегмента МКС», — рассказали в ЦПК.

Лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко прокомментировал идею съёмок фильма в космосе. В беседе с Inforeactor он отметил, что съёмки в космосе целесообразны, но вопрос в том, насколько это экономически окупится.

Борисенко также отметил, что непрофессионала можно обучить для полёта и есть опыт подготовки, например, космических туристов.

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