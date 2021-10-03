Эксперт заявил о сложностях в распознавании заболевания COVID-19
«На самом деле ковид не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нём», — приводит ТАСС слова Горелова.
По его словам, в отличие от COVID-19, грипп имеет более очерченную картину, но при лёгком течении его невозможно идентифицировать «на глаз».
Он добавил, что как при коронавирусе, так и при гриппе очень важно своевременно начать лечение.
Ранее учёные из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США пришли к выводу, что коронавирус мутирует для более лёгкого распространения по воздуху.