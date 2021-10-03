Эксперт заявил о сложностях в распознавании заболевания COVID-19

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Заболевание коронавирусом не вызывает специфических симптомов, которые могли бы помочь определить его, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«На самом деле ковид не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нём», — приводит ТАСС слова Горелова.

По его словам, в отличие от COVID-19, грипп имеет более очерченную картину, но при лёгком течении его невозможно идентифицировать «на глаз».

Он добавил, что как при коронавирусе, так и при гриппе очень важно своевременно начать лечение.

Ранее учёные из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США пришли к выводу, что коронавирус мутирует для более лёгкого распространения по воздуху. 

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