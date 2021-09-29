NASA планирует запустить в 2031 году миссию к Нептуну

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В NASA планируют к 2031 году запустить к самой отдалённой от Солнца планете Нептун исследовательский аппарат — миссия обойдется космическому агентству в $3,4 млрд.
NASA планирует запустить в 2031 году миссию к Нептуну
  • Reuters

Исходя из данных опубликованного NASA документа, аппарат отправится в космос с помощью ракеты Space Launch System или Falcon Heavy. Согласно плану, прибор достигнет планеты в 2043 году.

Миссия направлена ​​на изучение вопросов, связанных с формированием и развитием атмосферы экзопланет, работы внутреннего пространства и магнитосферы планеты и многих других аспектов. 

В 1989 году американский исследовательский зонд Voyager 2 приблизился к орбите Нептуна. На сегодняшний день Voyager 2 является единственным аппаратом, которому удалось достичь Урана и Нептуна.

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