NASA планирует запустить в 2031 году миссию к Нептуну
- Reuters
Исходя из данных опубликованного NASA документа, аппарат отправится в космос с помощью ракеты Space Launch System или Falcon Heavy. Согласно плану, прибор достигнет планеты в 2043 году.
Миссия направлена на изучение вопросов, связанных с формированием и развитием атмосферы экзопланет, работы внутреннего пространства и магнитосферы планеты и многих других аспектов.
В 1989 году американский исследовательский зонд Voyager 2 приблизился к орбите Нептуна. На сегодняшний день Voyager 2 является единственным аппаратом, которому удалось достичь Урана и Нептуна.