NASA планирует запустить в 2031 году миссию к Нептуну

В NASA планируют к 2031 году запустить к самой отдалённой от Солнца планете Нептун исследовательский аппарат — миссия обойдется космическому агентству в $3,4 млрд.

Исходя из данных опубликованного NASA документа, аппарат отправится в космос с помощью ракеты Space Launch System или Falcon Heavy. Согласно плану, прибор достигнет планеты в 2043 году.

Миссия направлена ​​на изучение вопросов, связанных с формированием и развитием атмосферы экзопланет, работы внутреннего пространства и магнитосферы планеты и многих других аспектов.

В 1989 году американский исследовательский зонд Voyager 2 приблизился к орбите Нептуна. На сегодняшний день Voyager 2 является единственным аппаратом, которому удалось достичь Урана и Нептуна.