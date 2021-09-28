Корабль «Союз МС-18» начал стыковку с модулем «Наука»

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Экипаж Международной космической станции начал перестыковку корабля «Союз МС-18», названного в честь Юрия Гагарина, на новый модуль «Наука».
Корабль «Союз МС-18» начал стыковку с модулем «Наука»
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«Данное «перестроение» необходимо для освобождения порта на модуле «Рассвет» для пилотируемого корабля «Союз МС-19», который должен прилететь на станцию 5 октября с космонавтом «Роскосмоса» Антоном Шкаплеровым, кинорежиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд в рамках научно-просветительского проекта «Вызов», — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

На борту «Союз МС-18» находятся российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавт США Марк Ванде Хай.

Ранее стало известно, что корабль «Ю.А. Гагарин» отстыковался от МКС.

9 сентября сообщалось, что экипаж корабля «Союз МС-19», в который входит съёмочная группа фильма «Вызов», успешно выполнил экзаменационные тренировки.

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