Корабль «Ю.А. Гагарин» отстыковался от МКС
- @roscosmos
Отмечается, что на борту находятся российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавт США Марк Ванде Хай.
Сообщается, что перестыковка будет вестись в ручном режиме.
Предполагается, что «Ю.А. Гагарин» станет первым кораблем, который причалит к многоцелевому лабораторному модулю «Наука».
Ранее сообщалось, что в соответствии с российской программой полёта Международной космической станции на 28 сентября 2021 года запланирована перестыковка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с малого исследовательского модуля «Рассвет» на вновь прибывший многоцелевой лабораторный модуль «Наука».