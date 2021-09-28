Корабль «Ю.А. Гагарин» отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») отсоединился от стыковочного узла модуля «Рассвет». Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что на борту находятся российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавт США Марк Ванде Хай.

Сообщается, что перестыковка будет вестись в ручном режиме.

Предполагается, что «Ю.А. Гагарин» станет первым кораблем, который причалит к многоцелевому лабораторному модулю «Наука».

Ранее сообщалось, что в соответствии с российской программой полёта Международной космической станции на 28 сентября 2021 года запланирована перестыковка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с малого исследовательского модуля «Рассвет» на вновь прибывший многоцелевой лабораторный модуль «Наука».