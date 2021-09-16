В «Роскосмосе» сообщили, что на МКС готовятся к перестыковкам российских кораблей

В соответствии с российской программой полёта Международной космической станции на 28 сентября 2021 года запланирована перестыковка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с малого исследовательского модуля «Рассвет» на вновь прибывший многоцелевой лабораторный модуль «Наука».

Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что, «по предварительным данным главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), расчётное время отделения корабля — 15:21 мск, автономный полёт продлится, предварительно, 40 минут».

«Перестыковку проведёт в ручном режиме командир корабля — космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий с участием бортинженеров — космонавта «Роскосмоса» Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что высоту орбиты МКС скорректировали в рамках подготовки к прибытию транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и возвращению на Землю корабля «Союз МС-18».