В «Роскосмосе» сообщили о коррекции высоты орбиты МКС

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Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к прибытию транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и возвращению на Землю корабля «Союз МС-18». Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что, «по предварительным данным, после проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции должна увеличиться на 750 м».

«В субботу, 11 сентября 2021 года, в 21:54 мск была выдана команда и включены двигатели служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Два корректирующих двигателя в штатном режиме проработали 31 секунду, а величина импульса составила 0,45 м/с. В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») изучают полученную телеметрическую информацию, по результатам которой будут озвучены точные параметры орбиты Международной космической станции», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что «данный манёвр проводился двигателями служебного модуля «Звезда», а не транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» в целях более эффективного использования топлива, поскольку космический «грузовик» пристыкован к малому исследовательскому модулю «Поиск».

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур. Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Новицким», — добавили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров успешно подключили кабель компьютерной сети МКС к модулю «Наука».

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