Модуль «Наука» подключён к компьютерной сети МКС

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Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров успешно подключили кабель компьютерной сети МКС к модулю «Наука».
Модуль «Наука» подключён к компьютерной сети МКС
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«МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль) подключён к локально-вычислительной сети станции», — приводит Интерфакс слова инструктора по внекорабельной деятельности Игоря Тарасова.

Космонавты должны были подключить кабель в ходе прошлого выхода в открытый космос, состоявшегося 3 сентября. Тогда это сделать не удалось.

Для полной интеграции модуля «Наука» понадобится в общей сложности около десятка выходов в космос. 

Модуль был пристыкован к МКС в конце июля 2021 года.

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