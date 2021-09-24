Эксперт рассказала о депрессии у перенёсших коронавирус

Распространённость депрессии у людей, недавно выздоровевших после коронавируса, составляет 29%, заявила заведующая кафедрой психиатрии и наркологии медицинского факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, член исполкома Российского общества психиатров, профессор Наталия Петрова.

«Распространённость депрессии у пациентов, которые недавно выздоровели от коронавирусной инфекции, достигает более 29% случаев», — приводит ТАСС слова Петровой на всероссийской научно-практической конференции по психиатрии в Кирове.

Она отметила, что у тех, кто перенёс болезнь в тяжёлой форме, выделяется синдром последствий интенсивной терапии.

По её словам, расстройства психического характера проявляются в тревожных, депрессивных расстройствах со значительной соматогенной астенией.

14 декабря 2020 года психиатр и психотерапевт, доктор медицинских наук, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева рассказала, что специалисты уже давно отмечают несколько направлений изменений психического состояния людей, перенёсших коронавирусную инфекцию.