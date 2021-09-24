Гинцбург объяснил проблемы с признанием «Спутника V»

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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что проблемы с признанием вакцины от коронавируса «Спутник V» в мире связаны с конкуренцией на рынке вакцин.
Гинцбург объяснил проблемы с признанием «Спутника V»
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Основная сложность (признания вакцины «Спутник V» в мире. — RT) состоит в том, что оборот этого вакцинного препарата, лекарственного препарата, превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других лекарственных препаратов на планете Земля, по понятным причинам», — цитирует ТАСС слова Гинцбурга в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.

Он уточнил, что основная сложность состоит в том, кому достанутся дивиденды от использования нескольких вакцин.

По его словам, одобрение препарата открывает возможность для Российского фонда прямых инвестиций, доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают возможность вакцинации в странах, где нет своих вакцин.

Ранее Гинцбург заявил, что порядка 57 млн полных комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущено в гражданский оборот.

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