Эпидемиолог Пшеничная рассказала об особенностях штамма коронавируса «дельта»

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в стриме RT «Летучка» рассказала об особенностях штамма коронавируса «дельта».

«Говорили о том, что он вызывает более тяжёлое течение заболевания, но потом это не подтвердилось... По тяжести он такой же, как остальные», — отметила она.

По словам специалиста, если раньше у людей, у которых наблюдалось тяжёлое течение заболевания COVID-19, кислородное голодание развивалось на десятый-четырнадцатый день болезни, то при заболевании коронавирусом, вызванным штаммом «дельта», одышка и потребность в кислородотерапии наступают «где-то на пятый-седьмой день болезни».

«То есть симптомы по времени развиваются более быстро, и вот это как раз таки и дало первое время такой повод говорить о том, что эта инфекция более тяжёлая. Нет. Но она более заразная», — рассказала Пшеничная.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что штамм коронавируса «дельта» «на 100% доминирует» в Москве.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал, что у перенёсших COVID-19 в среднетяжёлой, тяжёлой или крайне тяжёлой форме может появиться ощущение нехватки воздуха.